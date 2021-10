Francia: tribunale Réunion chiede 25.000 euro multa a Bardot (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un tribunale francese ha chiesto oggi 25.000 euro di multa contro l'ex attrice Brigitte Bardot per aver definito gli abitanti dell'Isola della Reunion "autoctoni che hanno ancora i loro geni selvaggi" ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Unfrancese ha chiesto oggi 25.000dicontro l'ex attrice Brigitteper aver definito gli abitanti dell'Isola della Reunion "autoctoni che hanno ancora i loro geni selvaggi" ...

Green Pass, Corte europea diritti umani rigetta ricorso in Francia ... un maestro di nome Guillaume Zambrano, contro il Green pass introdotto in Francia quest'anno. Il ... poiché il ricorso non è stato rimandato alla Corte da un tribunale francese, ne Zambrano ha ...

