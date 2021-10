Francia-Spagna, Finale Nations League 2021: data, programma, orario, tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Spagna-Francia sarà la Finale della Nations League 2021 di calcio. La partita che metterà in palio il trofeo andrà in scena domenica 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. Le due squadre si sfideranno in un rovente testa a testa, la vincitrice succederà al Portogallo nell’albo d’oro. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare e avvincente. La Spagna ha sconfitto l’Italia per 2-1 proprio nel capoluogo lombardo, mentre la Francia ha battuto il Belgio per 3-2 in rimonta a Torino. I Campioni del Mondo proveranno ad alleviare la delusione per l’eliminazione agli ottavi degli Europei. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)sarà ladelladi calcio. La partita che metterà in palio il trofeo andrà in scena domenica 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. Le due squadre si sfideranno in un rovente testa a testa, la vincitrice succederà al Portogallo nell’albo d’oro. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare e avvincente. Laha sconfitto l’Italia per 2-1 proprio nel capoluogo lombardo, mentre laha battuto il Belgio per 3-2 in rimonta a Torino. I Campioni del Mondo proveranno ad alleviare la delusione per l’eliminazione agli ottavi degli Europei. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il ...

