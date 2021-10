Francia, cosa significa il peso enorme degli anni 50 e 60 per la piaga degli abusi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto indipendente sugli abusi a danno di minori in Francia contiene dei dati di fondo di estremo rilievo che vanno valutati nella loro enorme portata. Se molto si è detto sull’entità del disastro – “la mia, la nostra vergogna”, ha detto papa Francesco – sottolineando giustamente che dal 1950 a oggi si calcolano circa 300mila abusi (che non vuol dire sempre violenze o stupri, ma appunto, abusi) è stato citato meno il fatto che i religiosi fedifraghi, cioè che hanno abusato di minori, ammonterebbero a qualcosa come il 3% del totale complessivo. È un elemento che aggrava il senso di smarrimento. Un’istituzione piegata da pochi, probabilmente per la paura che denunciarli avrebbe causato una perdita di buona reputazione. Anche altrove, in altri Paesi che sono stati interessati dalla ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto indipendente suglia danno di minori incontiene dei dati di fondo di estremo rilievo che vanno valutati nella loroportata. Se molto si è detto sull’entità del disastro – “la mia, la nostra vergogna”, ha detto papa Francesco – sottolineando giustamente che dal 1950 a oggi si calcolano circa 300mila(che non vuol dire sempre violenze o stupri, ma appunto,) è stato citato meno il fatto che i religiosi fedifraghi, cioè che hanno abusato di minori, ammonterebbero a qualcome il 3% del totale complessivo. È un elemento che aggrava il senso di smarrimento. Un’istituzione piegata da pochi, probabilmente per la paura che denunciarli avrebbe causato una perdita di buona reputazione. Anche altrove, in altri Paesi che sono stati interessati dalla ...

