Forza Horizon 5 | annunciato l’arrivo dell’iconica DeLorean

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Con un tweet, il team ha confermato che anche la classicadi Ritorno al Futuro sarà aggiunta tra i veicoli di5 Come è noto, uno dei punti a favore della serieè il suo parco macchine. I giocatori potranno guidare una moltitudine di veicoli, si parla di un totale di più di 400 auto provenienti da moltissime case produttrici. Da Jaguar a Ford, passando per Porsche e Mercedes, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. La notizia di oggi riguarda l’aggiuntaall’interno del nuovo5. Andiamo a scoprire insieme come e quando ottenerla. Playground Games annunciain...

5 di Playground Games ha un vasto numero di auto con produttori da Jaguar e Ford a Porsche e Mercedes. Sono state confermate oltre 400 vetture e la lista è ancora in crescita. In un ...Ora sembra che tornerà alle luci della ribalta con un nuovo tema basato su5 , che verrà lanciato il 9 novembre. Non è il primo titolo Xbox ad essere aggiunto al Solitario di Microsoft, ...Con un tweet, il team ha confermato che anche la classica DeLorean di Ritorno al Futuro sarà aggiunta tra i veicoli di Forza Horizon 5.Forza Horizon 5 è la prossima iterazione della popolare saga di Microsoft dedicata al mondo delle automobili e presenta un parco auto di tutto rispetto che consta di un totale di più di 420 mezzi. In ...