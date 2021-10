Forum | quanto guadagnano gli attori? Una giornata di lavoro pagata davvero bene

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 ottobre 2021)riescono a guadagnare gliche vengono selezionati per le cause dibattute nella trasmissione tv? Ecco il cachet previsto per ciascuno.(Instagram)Come molti sapranno sonodiversi i casi di natura giudiziaria che vengono trattati quotidianamente sulla trasmissione televisiva. Quest’ultima va in onda con un doppio appuntamento sia su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 11, che è su Rete 4 sempre al lunedì al venerdì dalle ore 14 con Lo sportello di. Grazie a un’intervista rilasciata da Barbara Palombelli, scopriamo che in realtà le cause sono tutte vere. Non sempre però non sempre sono dibattute dai veri protagonisti delle storie. Per tale motivo si deve avviare un casting per scegliere degli ...