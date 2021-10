Forte terremoto in Pakistan: grave bilancio tra morti e feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito nella notte il Pakistan causando numerosi morti e feriti: l’epicentro è stato individuato a un centinaio di chilometri da Quetta, capoluogo del Belucistan, la più grande provincia del Paese. Warrick Page/Getty ImagesÈ di almeno 20 morti e 300 feriti il pesante bilancio del terremoto che ha colpito durante la notte il Belucistan, provincia del Pakistan occidentale situata in una vasta area montuosa. La protezione civile locale ha parlato di numerose persone ancora sepolte sotto le macerie delle abitazioni crollate, perciò i numeri sono destinati a salire. Tra le vittime ci sono anche bambini, come riferito dall’Autorità provinciale per la gestione dei disastri. Il sisma è stato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Undi magnitudo 5,9 ha colpito nella notte ilcausando numerosi: l’epicentro è stato individuato a un centinaio di chilometri da Quetta, capoluogo del Belucistan, la più grande provincia del Paese. Warrick Page/Getty ImagesÈ di almeno 20e 300il pesantedelche ha colpito durante la notte il Belucistan, provincia deloccidentale situata in una vasta area montuosa. La protezione civile locale ha parlato di numerose persone ancora sepolte sotto le macerie delle abitazioni crollate, perciò i numeri sono destinati a salire. Tra le vittime ci sono anche bambini, come riferito dall’Autorità provinciale per la gestione dei disastri. Il sisma è stato ...

