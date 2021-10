Fondi Pnrr per l'istruzione strategici: scuola e formazione il futuro d'Italia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 19,4 i miliardi assegnati al potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione, con programmi che puntano a ridurre il tasso di abbandono nella scuola e a rendere più rapido il passaggio dagli ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 19,4 i miliardi assegnati al potenziamento dell'offerta di servizi di, con programmi che puntano a ridurre il tasso di abbandono nellae a rendere più rapido il passaggio dagli ...

Advertising

FratellidItalia : A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il… - ilpost : Il pasticcio della Sicilia con i fondi del PNRR per l’agricoltura - sarra25853327 : RT @FratellidItalia: A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il Go… - Ardito65330980A : RT @FratellidItalia: A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il Go… - Claudia89776626 : RT @FratellidItalia: A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il Go… -