Fisco, Gusmeroli (Lega) a iNews24: “Vogliamo rimanere al governo, ma riforma del catasto vuol dire aumento delle tasse” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo lo strappo consumato martedì in Cdm sull’approvazione del testo della deLega fiscale, anche ieri Salvini è tornato a ripetere che “questa è una patrimoniale e che non ci sarà mai il sostegno della Lega”. Sono le prove generali per una crisi di governo? “direi proprio di no, anche perché nel documento che abbiamo votato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo lo strappo consumato martedì in Cdm sull’approvazione del testo della defiscale, anche ieri Salvini è tornato a ripetere che “questa è una patrimoniale e che non ci sarà mai il sostegno della”. Sono le prove generali per una crisi di? “i proprio di no, anche perché nel documento che abbiamo votato L'articolo proviene da Inews.it.

