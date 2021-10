Fischi a Donnarumma, Marco Mazzocchi: 'Scandalizzarsi non ha senso. Per i tifosi viene prima il club e poi la Nazionale' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non del tutto contrario ai Fischi al portierone azzurro è Marco Mazzocchi , storico volto Rai, secondo cui la contestazione di ieri 'era preventivata e preventivabile - spiega a Leggo - Donnarumma ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non del tutto contrario aial portierone azzurro è, storico volto Rai, secondo cui la contestazione di ieri 'era preventivata e preventivabile - spiega a Leggo -...

Advertising

FBiasin : Fischi a San Siro. #Donnarumma - PaoloCond : I fischi a Donnarumma non mi sono piaciuti, ma amen. A parlare solo di quelli, però, si dimentica la vera schifezza… - Gazzetta_it : Donnarumma, appello nel vuoto: pioggia di fischi da San Siro - PantaRei929 : Ma state ancora discutendo sui fischi a #Donnarumma??! Minchia ma beati voi che non avete un cazzo da fare ???????? - NiccoColo : RT @D_Tirinnanzi: Avrei fischiato Donnarumma da tifoso? No. È legittimo fischiare un giocatore? Sì. È legittimo paragonare questi fischi ag… -