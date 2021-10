Fiorentina, tanti i nomi per sostituire Vlahovic (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalle parti di Firenze si comincia a lavorare per trovare un degno sostituto di Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà e di conseguenza la società è al lavoro. Vlahovic, Fiorentina, futuro I nomi per sostituirlo Sul taccuino di Barone figura in cima alla lista il nome di Scamacca che insieme a Borja Mayoral era il pallino estivo per rinforzare l’attacco. I nomi nuovi portano a Piatek e Belotti anche se per loro le valutazioni sono assai elevate. Altri nomi che tentano la società viola sono quelli di Mimmo Berardi del Sassuolo e di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che tanto bene sta facendo al Pisa in Serie B. LEGGI ANCHE: Fiorentina, Vlahovic via già a gennaio! LEGGI ANCHE: Fiorentina, caccia al sostituto di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalle parti di Firenze si comincia a lavorare per trovare un degno sostituto di Dusan. Il serbo non rinnoverà e di conseguenza la società è al lavoro., futuro Iper sostituirlo Sul taccuino di Barone figura in cima alla lista il nome di Scamacca che insieme a Borja Mayoral era il pallino estivo per rinforzare l’attacco. Inuovi portano a Piatek e Belotti anche se per loro le valutazioni sono assai elevate. Altriche tentano la società viola sono quelli di Mimmo Berardi del Sassuolo e di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che tanto bene sta facendo al Pisa in Serie B. LEGGI ANCHE:via già a gennaio! LEGGI ANCHE:, caccia al sostituto di ...

deatoffees : @Francescovic17 @Marco_viscomi @AndreaAime11 #chiesa era un prospetto fuori dal comune anche alla #fiorentina,sempl… - TMW_radio : ??? Maracana Franco Ordine ??? «#Vlahovic? Se vuoi andare a prendere tanti soldi, devi assumerti alcune volte le tue… - lorevalo23 : @__voorpret L'anno scorso lo presi in uno scambio a Novembre, Sanchez mio (lui aveva Lukaku e gli faceva comodo) pe… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? Le parole di #Commisso hanno ufficializzato l’addio tra Dusan #Vlahovic e la #Fiorentina. Per il giocatore tanti club i… - ArmandaGelsomin : RT @tvdellosport: ?? Le parole di #Commisso hanno ufficializzato l’addio tra Dusan #Vlahovic e la #Fiorentina. Per il giocatore tanti club i… -