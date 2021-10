Fiorello sarà a Sanremo? Ecco come stanno davvero le cose (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da martedì 1 a sabato 5 febbraio si accenderanno nuovamente le luci del Teatro Ariston per ospitare l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. La conduzione e la direzione artistica, grazie al successo televisivo e musicale, sarà affidata per il terzo anno consecutivo ad Amadeus. E Fiorello? “Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa e poi devo venire'”, ha dichiarato nelle scorse settimane il padrone di casa a Porta a Porta. Una conferma secondo molti: Fiorello ci sarà. In realtà Amadeus ha ripetuto le stesse parole pronunciate negli anni scorsi, ribadendo il desiderio di averlo nuovamente al suo fianco in Riviera. Un modo per convincerlo ancora una volta. Il sito Dagospia fa sapere che siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da martedì 1 a sabato 5 febbraio si accenderanno nuovamente le luci del Teatro Ariston per ospitare l’edizione 2022 del Festival di. La conduzione e la direzione artistica, grazie al successo televisivo e musicale,affidata per il terzo anno consecutivo ad Amadeus. E? “Non potrei faresenza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa e poi devo venire'”, ha dichiarato nelle scorse settimane il padrone di casa a Porta a Porta. Una conferma secondo molti:ci. In realtà Amadeus ha ripetuto le stesse parole pronunciate negli anni scorsi, ribadendo il desiderio di averlo nuovamente al suo fianco in Riviera. Un modo per convincerlo ancora una volta. Il sito Dagospia fa sapere che siamo ...

