Advertising

zazoomblog : Fintech PayPlug punta sullItalia: portiamo le pmi nel digitale - #Fintech #PayPlug #punta #sullItalia: - Affaritaliani : Fintech, PayPlug punta sull'Italia: portiamo le pmi nel digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Fintech PayPlug

Tiscali.it

Lo spiega Antoine Grimaud, ceo e co - founder di."Noi siamo unafrancese. Offriamo ai merchant soluzioni semplici per gli acquisti digitali. Stiamo crescendo in Italia perché è un ...Lo spiega Antoine Grimaud, ceo e co - founder di. 'Noi siamo unafrancese. Offriamo ai merchant soluzioni semplici per gli acquisti digitali. Stiamo crescendo in Italia perché è un ...Milano, 7 ott. (askanews) - Una fintech francese scommette sull'Italia per la sua crescita internazionale: PayPlug, startup specializzata ...