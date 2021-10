Fino all’ultimo battito: anticipazioni quarta puntata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fino all’ultimo battito: anticipazioni della prossima puntata in onda giovedì 14 ottobre 2021 su Rai 1 alle 21:25 Fino all’ultimo battito: giovedì 14 ottobre 2021 su Rai 1 alle 21:25 andrà in onda la quarta puntata della fiction con Marco Bocci. Ecco cosa succederà. Gli episodi 7 e 8, realizzati sempre con la regia di Cinzia Th Torrini, saranno ricchi di colpi di scena: molti nodi inizieranno a venire al pettine e per Diego non si prospetta un bel finale. Dopo la puntata di stasera in cui i sospetti di Elena sul tradimento del suo compagno sono stati confermati passo dopo passo, Diego dovrà fare i conti con lei. La donna, infatti, dopo averlo visto scambiarsi un appassionato bacio con Rosa, non ... Leggi su zon (Di giovedì 7 ottobre 2021)della prossimain onda giovedì 14 ottobre 2021 su Rai 1 alle 21:25: giovedì 14 ottobre 2021 su Rai 1 alle 21:25 andrà in onda ladella fiction con Marco Bocci. Ecco cosa succederà. Gli episodi 7 e 8, realizzati sempre con la regia di Cinzia Th Torrini, saranno ricchi di colpi di scena: molti nodi inizieranno a venire al pettine e per Diego non si prospetta un bel finale. Dopo ladi stasera in cui i sospetti di Elena sul tradimento del suo compagno sono stati confermati passo dopo passo, Diego dovrà fare i conti con lei. La donna, infatti, dopo averlo visto scambiarsi un appassionato bacio con Rosa, non ...

