FIFA 22 riceve la prima grande patch che introduce importanti cambiamenti al gameplay

(Di giovedì 7 ottobre 2021) EA Sports ha pubblicato ladi22 che apporta alcune modificheal. La principale tra queste è un nerf per i portieri, che sono particolarmente forti nel gioco di quest'anno . Leggi altro...

Advertising

italiatopgames : Complimenti a Simone da Fiumicino che riceve in regalo una fantastica webcam firmata Creative. Domani vi sveliamo i… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA riceve

FUT Universe

... ed attraverso cui la TV si connette al box esterno per le connessioni eanche corrente ... Buono shopping e buona visione! " Clicca qui per acquistare la tua Xbox Series S +22 " Offerte ...Gvardiolla sfera da Poulsen e crossa, Sobol respinge la minaccia. Lipsia che continua ad ... ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionalecon decorrenza dal 1° gennaio 2010 e nel ...EA Sports ha pubblicato la prima grande patch di FIFA 22 che apporta alcune modifiche importanti al gameplay. La principale tra queste è un nerf per i portieri, che sono particolarmente forti nel ...p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica; min-height: 22.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica} Iaki Group ha costruito il progetto ...