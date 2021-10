FIFA 22: Electronic Arts svela i dati del lancio da record (Di giovedì 7 ottobre 2021) Electronic Arts si è rivolta oggi alla community calcistica globale attraverso un post sul blog del GM del gruppo EA SPORTS, Cam Weber: Ai fan del calcio di tutto il mondo, Sono state due settimane emozionanti per EA SPORTS, dato che abbiamo lanciato ufficialmente FIFA 22. Siamo molto orgogliosi del gioco di quest’anno, e amiamo vedere l’eccitazione dei giocatori di tutto il mondo mentre entrano nell’esperienza. Dal lancio, abbiamo già avuto 9,1 milioni di giocatori che si sono uniti al gioco, 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create e 460 milioni di partite giocate. Continueremo a offrire esperienze incredibili per tutta la stagione, ma prima – un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria comunità di appassionati di calcio. Mentre siamo solo all’inizio del nostro viaggio con voi nel gioco di ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 7 ottobre 2021)si è rivolta oggi alla community calcistica globale attraverso un post sul blog del GM del gruppo EA SPORTS, Cam Weber: Ai fan del calcio di tutto il mondo, Sono state due settimane emozionanti per EA SPORTS, dato che abbiamo lanciato ufficialmente22. Siamo molto orgogliosi del gioco di quest’anno, e amiamo vedere l’eccitazione dei giocatori di tutto il mondo mentre entrano nell’esperienza. Dal, abbiamo già avuto 9,1 milioni di giocatori che si sono uniti al gioco, 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create e 460 milioni di partite giocate. Continueremo a offrire esperienze incredibili per tutta la stagione, ma prima – un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria comunità di appassionati di calcio. Mentre siamo solo all’inizio del nostro viaggio con voi nel gioco di ...

