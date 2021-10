“Fiamme ovunque”. Aereo precipitato a Milano, in un nuovo video gli ultimi istanti del Pilatus (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dan Petrescu avrebbe pronunciato la frase recepita dalla torre di controllo di Miliano. “Little deviation (piccola deviazione, ndr)”, ma senza indicare il motivo o allarmi specifici. Poco dopo il miliardario romeno e proprierario del velivolo avrebbe chiesto un “vettore”, ossia uno spazio per rientrare verso l’aeroporto. Dopo meno di un minuto la traccia è sparita dal radar perché l’Aereo ha iniziato a scendere in picchiata schiantandosi contro il palazzo alla periferia di Milano. Una storia sui contorni dei quali sta cercando di fare luce la Procura di Milano che indaga per disastro colposo. Intanto si fanno avanti numerose ipotesi: dallo stallo dell’Aereo all’errore umano e fino al disorientamento spaziale. Proprio relativamente a quest’ultima sembrerebbe che Petrescu potrebbe essere stato accecato da una nube. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dan Petrescu avrebbe pronunciato la frase recepita dalla torre di controllo di Miliano. “Little deviation (piccola deviazione, ndr)”, ma senza indicare il motivo o allarmi specifici. Poco dopo il miliardario romeno e proprierario del velivolo avrebbe chiesto un “vettore”, ossia uno spazio per rientrare verso l’aeroporto. Dopo meno di un minuto la traccia è sparita dal radar perché l’ha iniziato a scendere in picchiata schiantandosi contro il palazzo alla periferia di. Una storia sui contorni dei quali sta cercando di fare luce la Procura diche indaga per disastro colposo. Intanto si fanno avanti numerose ipotesi: dallo stallo dell’all’errore umano e fino al disorientamento spaziale. Proprio relativamente a quest’ultima sembrerebbe che Petrescu potrebbe essere stato accecato da una nube. ...

