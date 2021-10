Festival sport, Cairo: «Degno coronamento di un'estate meravigliosa» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Abbiamo passato un’estate meravigliosa e il Festival dello sport è il Degno coronamento. E’ bellissimo tornare a Trento in presenza, dopo la passata edizione digitale che comunque ha fatto 7 milioni di visualizzazioni. Il palinsesto di questa quarta edizione è incredibile: 250 ospiti, più di 100 eventi, camp, conferenze. E’ la grande festa di tutto lo sport, ecco la chiave del successo. Ecco perché le persone vogliono esserci. E’ energia”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs mediagroup, aprendo la cerimonia inaugurale del Festival dello sport in corso a Trento fino a domenica. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Abbiamo passato un’e ildelloè il. E’ bellissimo tornare a Trento in presenza, dopo la passata edizione digitale che comunque ha fatto 7 milioni di visualizzazioni. Il palinsesto di questa quarta edizione è incredibile: 250 ospiti, più di 100 eventi, camp, conferenze. E’ la grande festa di tutto lo, ecco la chiave del successo. Ecco perché le persone vogliono esserci. E’ energia”. Lo ha detto Urbano, presidente di Rcs mediagroup, aprendo la cerimonia inaugurale deldelloin corso a Trento fino a domenica.

Advertising

ZitelleArturo : RT @Sandro_sr74: Thuram: ''Il razzismo è violenza, ma purtroppo è diventato un'abitudine'' - sportli26181512 : TMW - Vezzali: 'Auspico di portare la capienza negli stadi al 100% tra 15 giorni': Dal palco del Festival del Calci… - TgrRaiTrentino : Dal Festival dello Sport al sospetto focolaio in Primiero. In un minuto il riepilogo della giornata in Trentino.… - Trentin0 : LA MANIFESTAZIONE - Inaugurato il Festival dello Sport. Cairo: “Il degno coronamento di un'estate così ricca di suc… - Gazzetta_it : L'annuncio durante l'inaugurazione: 'Ancora a Trento per i prossimi tre anni' #FestivaldelloSport -