Festival dello Sport di Trento. Al via oggi la quarta edizione. Tantissimi eventi a tema basket. Ecco la lista giorno per giorno! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Comincia oggi la quarta edizione del Festival dello Sport di Trento. Organizzato da La Gazzetta dello Sport e dal Trentino con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, l'evento si svolgerà dal 7 al 10 ottobre in diverse location della città. Quattro giorni, 100 eventi ... Leggi su fip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Comincialadeldi. Organizzato da La Gazzettae dal Trentino con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, l'evento si svolgerà dal 7 al 10 ottobre in diverse location della città. Quattro giorni, 100...

Advertising

ItalyMFA : Il Min @luigidimaio al #FestivalSviluppoSostenibile 2021 “L’impegno dell’Italia a livello internazionale per una ri… - ASviSItalia : RT @ItalyMFA: Il Min @luigidimaio al #FestivalSviluppoSostenibile 2021 “L’impegno dell’Italia a livello internazionale per una ripresa sost… - ASviSItalia : RT @camcomtaranto: Festival dello Sviluppo sostenibile 2021 In diretta dalla Cittadella delle imprese seconda giornata dell’evento organizz… - SpazioAereo_FT : - ClaudiaSanesi1 : RT @camcomtaranto: Festival dello Sviluppo sostenibile 2021 In diretta dalla Cittadella delle imprese seconda sessione dell’evento organizz… -