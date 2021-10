Festival, che emozioni sul palco! Cairo: 'Degno coronamento di un'estate super' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sul palco del Teatro Sociale si sono alternati il presidente di Rcs Media Group Urbano Cairo con il direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, i grandi protagonisti dello sport italiano a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sul palco del Teatro Sociale si sono alternati il presidente di Rcs Media Group Urbanocon il direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, i grandi protagonisti dello sport italiano a ...

Advertising

Radio1Rai : “L’attenzione per la lingua italiana è una prerogativa costante di @Treccani. Quest’anno a Lecco per il festival ab… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno al Maestro Mark Minkowski che qui assieme alla Verbier Festival Chamber Orchestra dirige la Sinfo… - WeCinema : Tornano le #GiornateDelCinemaMuto di Pordenone che celebrano la 40esima edizione in presenza. ??? Conosciuto come… - MaurizioFugatti : ?? Anche quest'anno in collaborazione con La Gazzetta dello Sport torna Il Festival dello Sport che fino a domenica… - Gazzetta_it : Festival dello Sport, che emozioni sul palco! Cairo: 'Degno coronamento di un’estate super' #Festivaldellosport -