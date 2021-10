Feltrinelli Education e MIP Politecnico di Milano, nuovo corso in Management della Cultura (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali della School of Management del Politecnico di Milano, l’80% dei musei ha offerto almeno un contenuto digitale durante i mesi di chiusura, il 95% delle istituzioni Culturali ha un sito web, quasi la metà offre laboratori e attività didattiche online (48%), così come tour e visite guidate (45%). Nonostante ciò, in 3 musei su 4 (il 76%) manca ancora un piano strategico di innovazione. È in questo scenario e per rispondere alla necessità di contaminazione e integrazione di competenze Culturali con i saperi economici e digitali, che Feltrinelli Education annuncia una partnership esclusiva con il MIP Politecnico di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e AttivitàliSchool ofdeldi, l’80% dei musei ha offerto almeno un contenuto digitale durante i mesi di chiusura, il 95% delle istituzionili ha un sito web, quasi la metà offre laboratori e attività didattiche online (48%), così come tour e visite guidate (45%). Nonostante ciò, in 3 musei su 4 (il 76%) manca ancora un piano strategico di innovazione. È in questo scenario e per rispondere alla necessità di contaminazione e integrazione di competenzeli con i saperi economici e digitali, cheannuncia una partnership esclusiva con il MIPdi ...

