Faro di San Cataldo, via libera ai due musei da mezzo milione: come cambierà la zona (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono due i musei nel futuro del Faro di San Cataldo a Bari, oltre alla riorganizzazione e riqualificazione degli spazi esterni e all'apertura alla città. Il progetto dei musei vale 510mila euro e ha ricevuto il via libera da tutti gli enti interessati (dall'Agenzia del Demano alla Soprintendenza Archeologica per finire alla Marina e tanti altri) riuniti in un'apposita conferenza di servizi. Il piano di valorizzazione dello stabilimento storico è inserito nel progetto "CoHeN - Coastal Heritage Network" e finanziato nell'ambito di un progetto strategico del Programma Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020, di cui la Regione Puglia è unico socio italiano. Le sale del piano terra ospiteranno il "Museo dei fari e delle torri costiere di Puglia" e il "Museo della Radio", in ricordo del primo collegamento ...

