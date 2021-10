Far Cry 6 conferma il ritorno di Vaas? Caccia agli indizi

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Per un po' di tempo, i fan hanno ipotizzato che Far Cry 6 avrebbe riportato in vita il cattivo preferito dai fan, uno degli antagonisti di Far Cry 3.è colui che ha praticamente definito quello che è diventato l'archetipo del cattivo di Far Cry. È carismatico, spaventoso e spietato. I suggerimenti suldisono circolati per più di un anno, con l'attore Michael Mando che ha persino suggerito che avrebbe ripreso il ruolo, e questo ha alimentato molte teorie dei fan sul ruolo del villain in Far Cry 6. Ubisoft ha rivelato quest'anno che, così come il cattivo di Far Cry 4 Pagan Min e il cattivo di Far Cry 5 Joseph Seed, saranno personaggi giocabili in un'espansione DLC post-lancio di Far Cry 6. Ma a quanto pare, c'è di più nella storia dirispetto a qualsiasi ...