Far Cry 6: Come sbloccare la co-operativa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Far Cry 6 è finalmente disponibile da oggi, sarete lieti di sapere che potete giocare in co-operativa, in che modo? Ve lo sveliamo a seguire. Come giocare in Co-operativa a Far Cry 6 Nonostante il gioco offra la possibilità di giocare con gli amici, non è disponibile fin da subito ma dovrete sbloccarla, inoltre non potete giocare tutte le missioni del gioco, dunque ci sono delle limitazioni. La prima cosa da fare è completare il prologo, dunque una missione chiamata DU Or Die, così facendo sbloccherete la co-operativa e quindi potrete giocare con gli amici. Per poter giocare in co-op a Far Cry 6 vi basterà poi aprire il menu e scegliere la voce gestione degli amici, infine selezionare l'amico da invitare. Fortunatamente nel caso non abbiate amici, Far Cry 6 permette di invitare giocatori casuali oppure ...

