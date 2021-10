Fantallenatori in ansia: il big si fa male e salterà Napoli-Torino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fantallenatori di nuovo in ansia per lui: ancora un infortunio per il big, che salterà ufficialmente la sfida tra Napoli e Torino Reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, il Napoli di Luciano Spalletti non vuole fermare la propria corsa e mette nel mirino la gara con il Torino, alla ripresa del campionato. Dinanzi, però, troverà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 ottobre 2021)di nuovo inper lui: ancora un infortunio per il big, cheufficialmente la sfida traReduce dalla vittoria contro la Fiorentina, ildi Luciano Spalletti non vuole fermare la propria corsa e mette nel mirino la gara con il, alla ripresa del campionato. Dinanzi, però, troverà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Ansia per i fantallenatori: problema fisico per #Destro nel riscaldamento Dal nostro network, - DiMarzio : Ansia per i fantallenatori: problema fisico per #Destro nel riscaldamento Dal nostro network,… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: #JBFANTA questa sera alle 18:30 per mettere fine alle ansie dei fantallenatori! Probabili formazioni in vista del derby e… - juventibus : #JBFANTA questa sera alle 18:30 per mettere fine alle ansie dei fantallenatori! Probabili formazioni in vista del… - ProfidiAndrea : ?? Infortunio #Gosens, l'Atalanta (e i fantallenatori) attende con ansia gli esami: oggi terapie Il report ufficial… -