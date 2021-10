Fabrizio Corona | “Mio figlio Carlos è stato male… Ringrazio Nina Moric per averlo portato in Svizzera”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembra essere ritornata finalmente la serenità tra. Dopo l’ultimo anno turbolento, l’equilibrio ritrovato della coppia èimmortalato nell’ultimo numero di Chi. Insieme a loro anche ilche, diplomatosi all’Istituto Gonzaga di Milano, è in procinto di iniziare il percorso universitario a Milano. Un equilibrio ritrovato tra i genitori che fa sperare il: “Vorrei che tornassero assieme, per me sarebbe un sogno”. A soffrire di più, nella famiglia ritrovata, èindubbiamenteche “èmale”, come ha fatto sapere il padre. “Ha avuto un periodo… Prima èin una clinica di Milano, è uscito, stava bene, poi meno. Allora ...

torna a Non è l'Arena per commentare la sentenza della Cassazione che ha annullato il provvedimento con cui a marzo il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto il suo arresto.'Cinque infermieri vedono un taleseduto sul cesso che si mangia il suo braccio'.ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, racconta la drammatica vicenda che lo ha visto protagonista qualche mese fa, ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo l'..."Cinque infermieri vedono un tale Corona seduto sul cesso che si mangia il suo braccio". Fabrizio Corona, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, racconta ...Fabrizio Corona rivela i problemi di salute che hanno interessato il figlio, Carlos Corona. E cosa è successo dopo, tra clinica e estero ...