F1, UFFICIALE: a Imola si correrà il GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy fino al 2025! (Di giovedì 7 ottobre 2021) La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma ora è arrivata la tanto attesa ufficialità: Imola rimarrà nel calendario del Mondiale di Formula Uno fino al 2025! Una conferma di capitale importanza che ribadisce come il tracciato del Santerno non sia stata considerato un semplice “tappabuchi” nelle ultime due stagioni, ma tornerà di forza nel programma della massima serie del motorsport. Il nero su bianco è stato confermato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha dato oggi la notizia, di pari passo con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha garantito l’investimento economico necessario per far sì che il tracciato romagnolo rimanesse in pianta stabile nella Formula Uno. L’impegno non sarà davvero di poco conto. Ogni anno saranno immessi 20 milioni di euro dei quali 12 ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma ora è arrivata la tanto attesa ufficialità:rimarrà nel calendario del Mondiale di Formula UnoalUna conferma di capitale importanza che ribadisce come il tracciato del Santerno non sia stata considerato un semplice “tappabuchi” nelle ultime due stagioni, ma tornerà di forza nel programma della massima serie del motorsport. Il nero su bianco è stato confermato dal Presidente della Regione Emilia-, Stefano Bonaccini, che ha dato oggi la notizia, di pari passo con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha garantito l’investimento economico necessario per far sì che il tracciato romagnolo rimanesse in pianta stabile nella Formula Uno. L’impegno non sarà davvero di poco conto. Ogni anno saranno immessi 20 milioni di euro dei quali 12 ...

