F1 GP Turchia 2021, Wolff: "L'obiettivo è massimizzare i punti disponibili da qui in avanti" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, alla vigilia del Gran Premio di Turchia 2021 di Formula 1, ha fissato L'obiettivo del weekend come riportato da f1ingenerale.com: "C'è stato un gran fermento nel team nell'ultima settimana o giù di lì. Essere di nuovo sul gradino più alto del podio, è stata una sensazione incredibile per tutti noi, in particolare dopo un weekend di gara così drammatico. Ovviamente è stato reso ancora più speciale dalla centesima vittoria di Lewis in F1. Al momento pietre miliari come questa sono eccezionali". "Penso che ci vorrà tempo per tutti noi per rendersi conto di quanto sia notevole questo periodo di tempo, e quanto siamo tutti privilegiati ad essere parte di questo viaggio con lui. I momenti finali dell'ultima gara in Russia hanno dimostrato che tutto può succedere in F1 e le sorti ...

