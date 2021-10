F1, Ferrari senza Mattia Binotto a Istanbul. Traliccio di sensori nel GP di Turchia: si lavora per il 2022 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mattia Binotto non è volato a Istanbul per seguire la Ferrari durante il GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend. Il team principal del Cavallino Rampante è rimasto a Maranello per seguire da vicino il lavoro che viene fatto in fabbrica, dove si sta lavorando alacremente per mettere a punto la vettura che gareggerà il prossimo anno. L’introduzione del nuovo regolamento è uno sprone per tornare a essere competitivi e cercare di lottare per la vittoria. Come riporta Motorsport.com, a Istanbul sulle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz verrà riproposto sul retrotreno il Traliccio di sensori e tubi di Pitot, già visto nel 2020 ad Adbu Dhabi. L’obiettivo è quello di raccogliere dati al retrotreno ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)non è volato aper seguire ladurante il GP di2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend. Il team principal del Cavallino Rampante è rimasto a Maranello per seguire da vicino il lavoro che viene fatto in fabbrica, dove si stando alacremente per mettere a punto la vettura che gareggerà il prossimo anno. L’introduzione del nuovo regolamento è uno sprone per tornare a essere competitivi e cercare di lottare per la vittoria. Come riporta Motorsport.com, asulle monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz verrà riproposto sul retrotreno ildie tubi di Pitot, già visto nel 2020 ad Adbu Dhabi. L’obiettivo è quello di raccogliere dati al retrotreno ...

