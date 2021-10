F1, Charles Leclerc: “Il titolo lo vince Verstappen, la Ferrari lavora per tornare presto al successo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i tanti guai di Sochi (Russia), il monegasco Charles Leclerc spera di avere un weekend più lineare e tranquillo a Istanbul, in Turchia, sede del round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della Ferrari, penalizzato per aver sostituito il motore e montato la power unit aggiornata sul tracciato russo, si augura di avere dei benefici, senza però attendersi grossi scossoni: “Non è qualcosa che fa la differenza, ma è uno step in avanti nella giusta direzione e spero che sistemando tutti i dettagli presto la Ferrari tornerà a lottare per la vittoria“, le parole di Leclerc in conferenza stampa. Pensando alla gara dell’anno scorso, si ricorda una corsa folle con Charles in lizza per il podio e poi un errore nel confronto con Sergio Perez che costò il risultato finale: “Non ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i tanti guai di Sochi (Russia), il monegascospera di avere un weekend più lineare e tranquillo a Istanbul, in Turchia, sede del round del Mondiale 2021 di F1. Il pilota della, penalizzato per aver sostituito il motore e montato la power unit aggiornata sul tracciato russo, si augura di avere dei benefici, senza però attendersi grossi scossoni: “Non è qualcosa che fa la differenza, ma è uno step in avanti nella giusta direzione e spero che sistemando tutti i dettaglilatornerà a lottare per la vittoria“, le parole diin conferenza stampa. Pensando alla gara dell’anno scorso, si ricorda una corsa folle conin lizza per il podio e poi un errore nel confronto con Sergio Perez che costò il risultato finale: “Non ...

