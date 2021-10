F.1: Gp Turchia. Verstappen 'Perdere il Mondiale non mi cambia la vita' (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Vincere il titolo sarebbe straordinario, ma è comun que una grande stagione", dice il pilota Red Bull ISTANBUL (Turchia) - "Faccio sempre del mio meglio e so che anche la squadra sta facendo il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Vincere il titolo sarebbe straordinario, ma è comun que una grande stagione", dice il pilota Red Bull ISTANBUL () - "Faccio sempre del mio meglio e so che anche la squadra sta facendo il ...

Advertising

andreastoolbox : F1, Verstappen al GP di Turchia: 'Sembro rilassato? Se arrivo 2° non cambia la vita' | Sky Sport… - sportface2016 : #F1 #TurkishGP 2021, le parole del pilota della #RedBull Max #Verstappen - dinoadduci : Verstappen: “Io e la Red Bull vogliamo vincere. Ma arrivare 2° non mi cambia la vita” - sportli26181512 : F1, Verstappen al GP di Turchia: 'Sembro rilassato? Se arrivo 2° non cambia la vita': Il pilota della Red Bull si d… - FormulaPassion : #F1: #Verstappen tiferebbe per #Alonso se non corresse -