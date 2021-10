Eurovision 2022, Mika si aggiunge ai conduttori? Ecco tutto ciò che c’è da sapere (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è grande entusiasmo per l’Eurovision 2022 che tornerà in Italia dopo la bellezza di 30 anni dall’ultima volta. Sono tante le voci su chi guiderà il contest e pare che le prime conferme siano arrivate. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni dovrebbero essere i conduttori ufficiale, ma con loro potrebbero esserci anche altri volti: Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Mika. Tuttavia, sull’artista americano ci sono dei dubbi. N’è nato un vero caso che ha coinvolto persino gli agenti del cantante. Eurovision 2022: cosa c’è da sapere? L’Eurovision 2022 sarà la 66^ edizione dell’annuale concorso canoro. Si svolgerà nel 2022 in Italia, verso il mese di maggio, in seguito alla vittoria dei Maneskin con “Zitti e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è grande entusiasmo per l’che tornerà in Italia dopo la bellezza di 30 anni dall’ultima volta. Sono tante le voci su chi guiderà il contest e pare che le prime conferme siano arrivate. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni dovrebbero essere iufficiale, ma con loro potrebbero esserci anche altri volti: Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e. Tuttavia, sull’artista americano ci sono dei dubbi. N’è nato un vero caso che ha coinvolto persino gli agenti del cantante.: cosa c’è da? L’sarà la 66^ edizione dell’annuale concorso canoro. Si svolgerà nelin Italia, verso il mese di maggio, in seguito alla vittoria dei Maneskin con “Zitti e ...

