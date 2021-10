Europei di nuoto in vasca corta, l’Italia con 40 azzurri a Kazan (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – L’Italnuoto parteciperà con 40 atleti alla 21esima edizione dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta, in programma dal 2 al 7 novembre all’Aquatics Palace di Kazan, già sede di plurime manifestazioni tra cui i mondiali del 2015. Gli azzurri, sempre protagonisti nelle ultime edizioni, ha conquistato 207 medaglie (68 ori, 66 argenti, 73 bronzi), nonché 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi a Glasgow 2019 piazzandosi alle spalle della sola Russia nel medagliere generale e vincendo per la terza volta consecutiva la classifica per nazioni. Tra i convocati (come da regolamento) i medagliati olimpici a Tokyo Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 e bronzo nella 10 chilometri), Alessandro Miressi (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Thomas ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – L’Italparteciperà con 40 atleti alla 21esima edizione dei Campionatidiin, in programma dal 2 al 7 novembre all’Aquatics Palace di, già sede di plurime manifestazioni tra cui i mondiali del 2015. Gli, sempre protagonisti nelle ultime edizioni, ha conquistato 207 medaglie (68 ori, 66 argenti, 73 bronzi), nonché 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi a Glasgow 2019 piazzandosi alle spalle della sola Russia nel medagliere generale e vincendo per la terza volta consecutiva la classifica per nazioni. Tra i convocati (come da regolamento) i medagliati olimpici a Tokyo Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 e bronzo nella 10 chilometri), Alessandro Miressi (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Thomas ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuoto Nuoto, i convocati dell'Italia negli Europei 2021 in vasca corta: Gregorio Paltrinieri guida il gruppo azzurro a Kazan Gli azzurri, da questo punto di vista, sono stati sempre protagonisti nelle ultime continentali, conquistando nell'ultima edizione di Glasgow del 2019 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi, classificandosi al ...

Europei vasca corta: 40 azzurri in gara L'Italnuoto parteciperà con 40 atleti alla 21ª edizione dei campionati europei di nuoto in vasca corta, in programma dal 2 al 7 novembre all'Aquatics Palace di Kazan (Russia), già sede di plurime manifestazioni tra cui i mondiali del 2015. Gli azzurri, sempre ...

