Esame avvocato 2021, niente prova senza Green pass: bozza dl (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna l’Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2021. Ma per “l’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’Esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19” come il Green pass. “La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli” del Green pass costituisce infatti “motivo di esclusione dall’Esame”. E’ quanto prevede la bozza del decreto esaminato dal Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna l’per l’abilitazione all’esercizio della professione di, sessione. Ma per “l’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19” come il. “La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli” delcostituisce infatti “motivo di esclusione dall’”. E’ quanto prevede ladel decreto esaminato dal Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Esame avvocato 2021, niente prova senza Green pass: bozza dl - fisco24_info : Esame avvocato 2021, niente prova senza Green pass: bozza dl: Torna l'esame per l'abilitazione all'esercizio della… - adrianobiondi : ci sono anche norme per l'esame di stato da avvocato, per l'Università di Trieste e in materia di protezione dei dati personali - TV7Benevento : Covid: bozza dl, torna esame avvocato, ma green pass o esclusi da prova... - _andreamoroni_ : @_Ragtime Questo concorso è più truccato dell’esame da avvocato a Catanzaro. ?? -