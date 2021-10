Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione alle Canarie,chiuso scalo di La Palma per la cenere: (ANSA) - MADRID, 07 OTT - L'aeroport… - iconanews : Eruzione alle Canarie,chiuso scalo di La Palma per la cenere - infoitestero : Eruzione alle Canarie: voli sospesi a causa della cenere - gazzettaparma : Eruzione alle Canarie: voli sospesi a causa della cenere - DanieleDann1 : ?? #Sicilia: Eruzione #Stromboli, forte esplosione alle 16:18 sul cratere nord avvertita da abitanti e turisti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione alle

Agenzia ANSA

L'aeroporto di La Palma, un'isola delle Canarie, è temporaneamente 'non operativo' a causa 'dell'accumulo di cenere' emessa dal vulcano Cumbre Vieja, inda metà settembre. Già mercoledì sera le compagnie aeree Binter e Canarifly avevano annunciato la sospensione dei voli per e da La Palma. L'intero scalo è chiuso fino a nuovo ordine, mente ...L'aeroporto di La Palma è temporaneamente "non operativo" a causa "dell'accumulo di cenere" emessa dal vulcano Cumbre Vieja, inda metà settembre. Lo rende noto Aena, la società che gestisce gli aeroporti spagnoli. Già ieri sera le compagnie aeree Binter e Canarifly avevano annunciato la sospensione dei voli per e da ...L'aeroporto di La Palma, un'isola delle Canarie, è temporaneamente "non operativo" a causa "dell'accumulo di cenere" emessa dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da metà settembre. Già mercoledì sera ...Ondata di maltempo alle Eolie con raffiche di vento e nelle sette isole disagi per i collegamenti marittimi. Intanto a Stromboli i parametri sono tornati normali. Vulcani: emissioni Co2 aiutano a prev ...