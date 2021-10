Energia | Draghi incontra la Merkel | serve più coordinamento Italia - Germania

(Di giovedì 7 ottobre 2021) 'devono coordinare maggiormente le loro posizioni sulla gestione dei dossier ambientali ed energetici, soprattutto per quanto riguarda l'impatto di queste politiche sulle nostre ...

Lo ha assicurato il premier Mariodopo il colloquio con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Palazzo Chigi.Brdo pri Kranju, 07 ott 14:00 - Mitigare i costi sociali degli aumenti dei prezzi dell'sarà la bussola del governo nel processo di transizione ecologica. Lo ha..."Italia e Germania devono coordinare maggiormente le loro posizioni sulla gestione dei dossier ambientali ed energetici, soprattutto per quanto riguarda l'impatto di queste politiche sulle nostre impr ...Tornano le vendite sulle borse europee, dopo il parziale recupero della seduta precedente. A Piazza affari il Ftse Mib archivia gli scambi in calo dell’1,3% a 25.605 punti, sottotono come il Ftse 100 ...