Emma Marrone | il retroscena sul tradimento di De Martino | Così l’ha scoperto

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Periodo lavorativo intenso per, impegnata sul set di X Factor e, nonostante questo, è sempre presente per gli amici e, addirittura, per gli ex, tanto che ha mandato un messaggio di auguri a Stefano Deper il compleanno. A tal proposito, sapete come hail suo? Da non credere!e Stefano De-Altranotiziaè una cantante dalle doti canore potenti e profonde. Non solo poiché è anche un’attrice provetta e la troviamo in A Casa Tutti bene-La Serie, composta da otto episodi e pronta per la messa in onda su Sky. Per quanto l’aspetto lavorativo sia luminoso, il versante privato non sempre ha riservato delle gioie, anzi, in un caso ...