Elisabetta Canalis | la tuta in pizzo su Instagram che vorremmo tutte

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ha sfoggiato unainsuin pieno stile Catwoman che proprio. La sua bellezza è risaputa, e i suoi look ci ispirano sempre: la conduttrice di Vite da Copertina si trova al momento a Los Angeles, dove tutto sta procedendo per il meglio. Dopo il ritorno in Italia per girare le puntate dello show, è volata a Los Angeles con la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri., il look inche colpisce Certo, nella foto condivisa sunon ha sfoggiato la classica maschera da Catwoman, ma c’è da dire che il suo catsuit è davvero da urlo. Trasparenze e pizzi per un outfit molto sensuale, chetanto ...