Elezioni Roma, Gualtieri: “Porteremo in consiglio comunale e nei Municipi un pezzo importante di società civile” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Porteremo in consiglio comunale e nei Municipi un pezzo importante di società civile, una presenza civica qualificata che è fondamentale per il rilancio della città. Adesso non diamo nulla per scontato. Ricominciamo come se fosse il primo giorno. Con una campagna elettorale tra le persone, costruttiva, concreta e gioiosa. Che investe sulla partecipazione delle persone e che metterà al centro le soluzioni dei problemi di Roma”. Così l’ex ministro Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il Pd, si prepara al ballottaggio. “Parleremo con le Romane e i Romani e prepareremo i provvedimenti da prendere, fin dal primo giorno, sui trasporti, i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021)– “ine neiundi, una presenza civica qualificata che è fondamentale per il rilancio della città. Adesso non diamo nulla per scontato. Ricominciamo come se fosse il primo giorno. Con una campagna elettorale tra le persone, costruttiva, concreta e gioiosa. Che investe sulla partecipazione delle persone e che metterà al centro le soluzioni dei problemi di”. Così l’ex ministro Roberto, candidato sindaco diper il Pd, si prepara al ballottaggio. “Parleremo con lene e ini e prepareremo i provvedimenti da prendere, fin dal primo giorno, sui trasporti, i ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pen… - Adnkronos : Elezioni a #Roma, #Calenda: 'All'opposizione in ogni caso. Non entreremo in giunta, voti non sono miei e non posso… - ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - valterpianezzi : RT @l_angiolini: la #casta castahhhhh il tonnnoooohhhh i valoriiihhhh del movinentooohhhhh Blitz di Virginia Raggi dopo le elezioni,… - PFiamingo : RT @Adnkronos: #Michetti contro #Gruber: “Vergognosa, falsità su di me”. -