Elezioni Roma, Gualtieri: “Ecco perché elettori M5S possono votare per me”. I pronostici di D’Alema e Alemanno per il ballottaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021) “perché un elettore che ha votato per Virginia Raggi dovrebbe votare al ballottaggio per me? perché noi vogliamo rendere Roma della sostenibilità ambientale, della sfida ecologica, della digitalizzazione, dell’inclusione e penso che ci sia una naturale sintonia tra tutte le forze democratiche ed europeiste sulla visione della città”. Così Roberto Gualtieri lasciando un evento in ricordo a quarant’anni dalla morte dell’indimenticato sindaco di Roma, Luigi Petroselli. Gualtieri evita di rispondere a domande su Giuseppe Conte, ma lo staff ai giornalisti dice: “Lunedì ci sarà un incontro tra la Raggi e Gualtieri”. All’evento era presente anche Massimo D’Alema che dopo aver analizzato le cause del dato basso dell’affluenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “un elettore che ha votato per Virginia Raggi dovrebbealper me?noi vogliamo renderedella sostenibilità ambientale, della sfida ecologica, della digitalizzazione, dell’inclusione e penso che ci sia una naturale sintonia tra tutte le forze democratiche ed europeiste sulla visione della città”. Così Robertolasciando un evento in ricordo a quarant’anni dalla morte dell’indimenticato sindaco di, Luigi Petroselli.evita di rispondere a domande su Giuseppe Conte, ma lo staff ai giornalisti dice: “Lunedì ci sarà un incontro tra la Raggi e”. All’evento era presente anche Massimoche dopo aver analizzato le cause del dato basso dell’affluenza ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pen… - Adnkronos : Elezioni a #Roma, #Calenda: 'All'opposizione in ogni caso. Non entreremo in giunta, voti non sono miei e non posso… - ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - giul9801 : RT @massimodigiamb1: Scandalo elezioni a Roma - Majden3 : RT @nassomanuela: Che tristezza vedere l’incendio al #pontediferro a #Roma,per fortuna non ci sono vittime.È davvero inquietante che sia av… -