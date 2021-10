Elezioni Roma, Calenda: “Voterò Gualtieri” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha atteso di avere garanzie sull’estromissione del Movimento 5 Stelle dall’accordo prima di dare il suo endorsement. Carlo Calenda ha deciso: voterà per Roberto Gualtieri al ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre. Il leader di Azione, che con la sua lista civica è finito sopra a tutti gli altri partiti, ha annunciato la sua preferenza sui social. “Un leader politico non può predicare l’astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non parteciperemo alla giunta e saremo all’opposizione – ha scritto Calenda -. La mia valutazione sul PD Romano rimane la stessa, ma Michetti a fare il sindaco anche no. Per questo non posso che votare Roberto Gualtieri. Non lo avrei fatto senza la garanzia che non ci saranno 5S in giunta”. Poi la frecciatina: “Spero che accettino anche il voto di un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha atteso di avere garanzie sull’estromissione del Movimento 5 Stelle dall’accordo prima di dare il suo endorsement. Carloha deciso: voterà per Robertoal ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre. Il leader di Azione, che con la sua lista civica è finito sopra a tutti gli altri partiti, ha annunciato la sua preferenza sui social. “Un leader politico non può predicare l’astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non parteciperemo alla giunta e saremo all’opposizione – ha scritto-. La mia valutazione sul PDno rimane la stessa, ma Michetti a fare il sindaco anche no. Per questo non posso che votare Roberto. Non lo avrei fatto senza la garanzia che non ci saranno 5S in giunta”. Poi la frecciatina: “Spero che accettino anche il voto di un ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pen… - ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - Adnkronos : Elezioni a #Roma, #Calenda: 'All'opposizione in ogni caso. Non entreremo in giunta, voti non sono miei e non posso… - cesarinagiusti2 : @Storace le elezioni Roma andrebbero invalidate visto che diversi Municipi non hanno potuto votare casua scambio di… - AMDdamanna : Interessante la Lombardi che dice che loro sono pronti al dialogo, si è dimenticata di dire che lo fanno perché sta… -