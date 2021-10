Elezioni regionali Calabria, Minicuci si congratula con Occhiuto e Gelardi: “faranno un ottimo lavoro” (Di giovedì 7 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - ilmetropolitan : ???? #Elezioniregionali in #Calabria, Antonino Minicuci si congratula con Occhiuto e Gelardi: “Faranno un… - udcandrano : RT @UdcIta: #Elezioni. @AntoSaccone, bene #Udc, pronti a sfida regionali nel #Lazio - ThisIsAcri : Elezioni Regionali, la sezione acrese di Fratelli d’Italia ringrazia gli elettori -