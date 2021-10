Elezione rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale biennio 2021-2023: modello nota del Ds che indice le elezioni per ogni istituto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con la conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche, così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96. Di conseguenza risultano necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado. I rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con la conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il mandato biennale di incarico relativo aidelle Consulte Provinciali Studentesche, così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96. Di conseguenza risultano necessarie ledei nuoviinsingola istituzione scolastica secondaria di II grado. Ieletti rimarranno in carica per gli aa.ss./22 e 2022/23. L'articolo .

