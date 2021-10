Eidos Montreal è il primo grosso studio AAA che lavorerà quattro giorni a settimana (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cambiamento importante per Eidos Montreal e per il suo studio gemello Eidos Sherbrooke, che potrebbe avere un forte impatto anche sulle altre software house molto presto. Dopo tanti studi in merito, si è scoperto che la settimana lavorativa composta da quattro giorni invece che i consueti cinque (o addirittura sei), risulti molto più produttiva sia per i dipendenti sia per le aziende. La condizione psico-fisica migliore dovuta al giorno di riposo/svago aggiuntiva, permette di concentrarsi meglio nei giorni dedicati al lavoro, aumentando nei fatti l'efficienza in tutti gli ambiti. Alcune nazioni stanno valutando l'integrazione di queste novità, con settimane sperimentali ma c'è chi si porta avanti. Eidos Montreal, come ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cambiamento importante pere per il suogemelloSherbrooke, che potrebbe avere un forte impatto anche sulle altre software house molto presto. Dopo tanti studi in merito, si è scoperto che lalavorativa composta dainvece che i consueti cinque (o addirittura sei), risulti molto più produttiva sia per i dipendenti sia per le aziende. La condizione psico-fisica migliore dovuta al giorno di riposo/svago aggiuntiva, permette di concentrarsi meglio neidedicati al lavoro, aumentando nei fatti l'efficienza in tutti gli ambiti. Alcune nazioni stanno valutando l'integrazione di queste novità, con settimane sperimentali ma c'è chi si porta avanti., come ...

