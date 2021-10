Effetti speciali da Madre Natura, il fumo del vulcano si scontra con lo strato d'aria sahariana: l'incredibile spettacolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quanto ripreso alle Canarie sembra la scena di un film di fantascienza, ma è tutto vero. Il fumo del vulcano di La Palma si scontra con lo strato d'aria sahariana è genera uno spettacolo più unico che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quanto ripreso alle Canarie sembra la scena di un film di fantascienza, ma è tutto vero. Ildeldi La Palma sicon lod'sahna è genera unopiù unico che ...

Advertising

Chan94Rika : @ayumu_winter @HikariLuci Si. Perché il palco dell'esc deve seguire un certo standard di capienza e di supporto del… - flamanc24 : RT @RaiDue: “L’ispettore #Coliandro” ?? il terzo episodio della nuova stagione è disponibile su #RaiPlay ?? - RaiDue : “L’ispettore #Coliandro” ?? il terzo episodio della nuova stagione è disponibile su #RaiPlay ??… - hazeDemian : Effetti Speciali sembra un teletrasporto futuristico, viva Tesla, viva Elon Musk: mio mentore... ???? - stellifernox : @liveinacastle @gioosw No, non la conosco Go! Però dal trailer di questa ho visto qualche volto familiare e mi semb… -