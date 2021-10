Economia | segnali positivi dal commercio | crescono le vendite al dettaglio

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Continua la striscia di risultatiper l’italiana e riprendono vigore, sebbene in maniera non particolarmente forte,e consumi. Ad agosto 2021 si stima infatti una crescita congiunturale per leal(+0,4% sia in valore sia in volume). Lo rileva l’Istat spiegando che all’aumento delledei beni non alimentari (+0,7% in valore e +0,8% in volume) si affianca una sostanziale stazionarietà per gli alimentari (+0,1% in valore e -0,1% in volume)., valoriSu base tendenziale, lealaumentano dell’1,9% in valore e dell’1,0% in volume. L’andamento dei beni non alimentari è positivo (+3,2% in valore e +2,0% in volume) mentre gli alimentari ...