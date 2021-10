Ecco nuovi dettagli su GTA 6: lancio, mappe e scenografia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un account Instagram è stato temporaneamente rimosso dopo aver rivelato notizie private su come sarà Grand Theft Auto 6. Sicuramente non avrà fatto piacere all’azienda produttrice la divulgazione di queste informazioni, noi amanti di esports siamo invece estasiati! Ecco qui di seguito un riassunto delle novità che saranno presenti nel gioco. Prima cosa che siamo riusciti a sapere è che verrà ambientato a Miami, in Florida e che saranno presenti alligatori, uragani e mappe in stile Fortnite. L’account che ha rilasciato questi leak, noto con il nome di ThatsSoBold è sparito sia da Twitter che da Instagram pochi minuti dopo l’annuncio. Un’altra novità non da poco è che GTA verrà annunciato tra novembre e dicembre. Probabilmente verrà quindi rilasciato molto prima di quanto i giocatori si aspettino, sebbene alcune anticipazioni precedenti lo vedano in ... Leggi su esports247 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un account Instagram è stato temporaneamente rimosso dopo aver rivelato notizie private su come sarà Grand Theft Auto 6. Sicuramente non avrà fatto piacere all’azienda produttrice la divulgazione di queste informazioni, noi amanti di esports siamo invece estasiati!qui di seguito un riassunto delle novità che saranno presenti nel gioco. Prima cosa che siamo riusciti a sapere è che verrà ambientato a Miami, in Florida e che saranno presenti alligatori, uragani ein stile Fortnite. L’account che ha rilasciato questi leak, noto con il nome di ThatsSoBold è sparito sia da Twitter che da Instagram pochi minuti dopo l’annuncio. Un’altra novità non da poco è che GTA verrà annunciato tra novembre e dicembre. Probabilmente verrà quindi rilasciato molto prima di quanto i giocatori si aspettino, sebbene alcune anticipazioni precedenti lo vedano in ...

Advertising

sabrinatehilim : RT @Giuly0013: Ecco quello che fanno contro la nostra @virginiaraggi: questi sono i nuovi contenitori per la differenziata! Neanche in temp… - LuigiAssecasa : RT @Giuly0013: Ecco quello che fanno contro la nostra @virginiaraggi: questi sono i nuovi contenitori per la differenziata! Neanche in temp… - MaxLandra : RT @Giuly0013: Ecco quello che fanno contro la nostra @virginiaraggi: questi sono i nuovi contenitori per la differenziata! Neanche in temp… - malumichi : RT @Giuly0013: Ecco quello che fanno contro la nostra @virginiaraggi: questi sono i nuovi contenitori per la differenziata! Neanche in temp… - federiko87 : Far Cry 6, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic: ecco alcuni dei nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW… -