Ecco il Festival dell’economia di Trento 2022 prodotto dal Sole 24 Ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Presentata la nuova edizione - in calendario dal 2 al 5 giugno - che sarà ricca di novità nei temi e nella formula Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Presentata la nuova edizione - in calendario dal 2 al 5 giugno - che sarà ricca di novità nei temi e nella formula

Advertising

fisco24_info : Ecco il Festival dell’economia di Trento 2022 prodotto dal Sole 24 Ore: Presentata la nuova edizione - in calendari… - Comune_Pistoia : 11° Festival del Giallo di Pistoia: ecco il programma - Nazione_Pisa : Dall'androide bambino al diritto digitale: Internet festival, ecco il futuro - francescopalu11 : RT @intoscana: #Pisa, tutto pronto per l’inizio di #IF2021, il festival dedicato al digitale arrivato alla sua undicesima edizione. Ecco gl… - Internetfest : RT @intoscana: #Pisa, tutto pronto per l’inizio di #IF2021, il festival dedicato al digitale arrivato alla sua undicesima edizione. Ecco gl… -