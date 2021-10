“É sempre mezzogiorno”: pane in cassetta ai grani antichi di Fulvio Marino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fulvio Marino, oggi, ‘si diverte’, spaziando tra le farine più particolari e preziose, quelle ricavate da ‘grani minori’. Il panettiere piemontese, oggi, ci prepara un pane in cassetta ai grani antichi. Ingredienti 400 g farina di farro bianco, 300 g farina di segale integrale, 300 g farina kamut, 650 g acqua, 30 g malto d’orzo, 250 g lievito madre (o 10 g lievito di birra), 22 g sale, 50 g olio evo Procedimento In una ciotola, mettiamo tutte le farine, il lievito madre o di birra fresco sbriciolato (10 g), gran parte dell’acqua ed il malto d’orzo in polvere. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto e, infine, aggiungiamo l’olio a filo, lavorando fino a far assorbire ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 7 ottobre 2021), oggi, ‘si diverte’, spaziando tra le farine più particolari e preziose, quelle ricavate da ‘minori’. Ilttiere piemontese, oggi, ci prepara uninai. Ingredienti 400 g farina di farro bianco, 300 g farina di segale integrale, 300 g farina kamut, 650 g acqua, 30 g malto d’orzo, 250 g lievito madre (o 10 g lievito di birra), 22 g sale, 50 g olio evo Procedimento In una ciotola, mettiamo tutte le farine, il lievito madre o di birra fresco sbriciolato (10 g), gran parte dell’acqua ed il malto d’orzo in polvere. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto e, infine, aggiungiamo l’olio a filo, lavorando fino a far assorbire ...

