"É sempre mezzogiorno": fiordilatte ripieno di Antonella Ricci (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dalla Puglia, con amore e con tanta golosità, Antonella Ricci arriva nel bosco di Antonella per proporre un piatto inedito, originale e conviviale, da preparare per un'occasione speciale. Vediamo come il fiordilatte ripieno. Ingredienti 1 kg fior di latte, 200 g tubettini rigati, 2 patate medie, 1 cipollotto fresco, alloro, brodo vegetale, 8 pomodorini gialli, formaggio grattugiato, origano, 100 g lonza di maiale, sale e pepe Procedimento Cuociamo i tubettini (pasta secca) in acqua bollente e salata. Peliamo le patate e le tagliamo a dadini da 2 cm per lato. Le lessiamo in acqua per qualche minuto. In padella, scaldiamo un dito d'olio con il cipollotto affettato ed una foglia di alloro. Scoliamo le patate e le mettiamo a cuocere in padella, con olio e cipollotto: devono dorare uniformemente. Una ...

