"É sempre mezzogiorno": delizia di cachi di zia Cri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Per zia Cri è tempo di correre in cucina con i suoi pattini, per preparare una delle sue imperdibili ricette espresse. Oggi, in particolare, la cuoca romagnola ci prepara un dolce a base di cachi, frutto di stagione. Ecco la delizia di cachi. Ingredienti 400 g savoiardi 200 ml acqua, 200 g zucchero, scorza di limone, 50 ml limoncello 250 g mascarpone, 250 g ricotta, 250 g yogurt, 90 g zucchero a velo, 250 ml panna fresca 7 cachi maturi, 50 g zucchero a velo, succo di limone Procedimento Prepariamo la bagna: in un pentolino portiamo a bollore acqua, zucchero e scorza di limone. Spegniamo e lasciamo intiepidire. A questo punto, togliamo la scorza ed aggiungiamo il limoncello. Puliamo i cachi, ricaviamo la polpa e la frulliamo con un mixer ad immersione insieme allo zucchero a velo e qualche goccia di ...

